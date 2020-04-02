Украинский полузащитник «Гомеля» Александр Батищев поделился мнением о борьбе с коронавирусом в Беларуси.



– Чемпионат Беларуси в Первой лиге еще не стартовал, Высшая идет. До сих пор есть сомнения, стоит ли продолжать турнир в связи с распространением коронавируса. Что думаешь ты?

– Весь мир остановил соревнования и, по сути, нам тоже стоит это сделать. Но я на стороне батьки (Александра Лукашенко - прим.). Он не видит поводов для паники, не дает ее разжечь.



В Беларуси все продолжают работать, жить обычной жизнью. У меня семья, дети, я, конечно, за них переживаю, но они продолжают ходить в сад, мы с женой ходим на работу. Все нормально. Мы просто следим за здоровьем, выполняем все рекомендованные меры безопасности. В таком случае все будет хорошо.



– Ты назвал президента батька. За столько лет обелорусился?

– Да. Вот тебе нравится Украина, а мне – Беларусь. Я получаю удовольствие от жизни в этой стране, тут уже нахожусь больше шести лет. Нравится абсолютно все, даже поменял бы гражданство.



Пока же у меня есть вид на жительство. Как его получить? Есть два способа. Либо если у тебя есть белорусские корни, либо если ты как футболист играешь здесь три сезона, и потом можешь подавать документы. В моем случае получилось так, что у жены отец – белорус.



Ее родители развелись давно, поэтому когда мы переезжали сюда, особо не задумывались о том, кто по национальности ее отец. Но приехали, покопались в биографиях родственниках, и оказалось, что он – белорус. Подали документы, все получили. И сейчас даже есть предпосылки, что, возможно, получим белорусское гражданство, – сказал Батищев.



Александр Батищев – воспитанник алчевской «Стали». В Украине выступал за «Зарю», «Шахтер», «Сумы» и «Сталь». С 2014 года играет за белорусские команды.

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