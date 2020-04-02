Украинский легионер Гомеля: «Я на стороне батьки, поменял бы гражданство»

Александр Батищев получает удовольствие от жизни в Беларуси

  • 02.04.2020 07:34
  • 1641 просмотр
  • 5 комментариев
Украинский легионер Гомеля: «Я на стороне батьки, поменял бы гражданство»
© Krumka.by. Александр Батищев

Украинский полузащитник «Гомеля» Александр Батищев поделился мнением о борьбе с коронавирусом в Беларуси.
 
– Чемпионат Беларуси в Первой лиге еще не стартовал, Высшая идет. До сих пор есть сомнения, стоит ли продолжать турнир в связи с распространением коронавируса. Что думаешь ты?
– Весь мир остановил соревнования и, по сути, нам тоже стоит это сделать. Но я на стороне батьки (Александра Лукашенко - прим.). Он не видит поводов для паники, не дает ее разжечь.
 
В Беларуси все продолжают работать, жить обычной жизнью. У меня семья, дети, я, конечно, за них переживаю, но они продолжают ходить в сад, мы с женой ходим на работу. Все нормально. Мы просто следим за здоровьем, выполняем все рекомендованные меры безопасности. В таком случае все будет хорошо.
 
– Ты назвал президента батька. За столько лет обелорусился?
– Да. Вот тебе нравится Украина, а мне – Беларусь. Я получаю удовольствие от жизни в этой стране, тут уже нахожусь больше шести лет. Нравится абсолютно все, даже поменял бы гражданство.
 
Пока же у меня есть вид на жительство. Как его получить? Есть два способа. Либо если у тебя есть белорусские корни, либо если ты как футболист играешь здесь три сезона, и потом можешь подавать документы. В моем случае получилось так, что у жены отец – белорус.
 
Ее родители развелись давно, поэтому когда мы переезжали сюда, особо не задумывались о том, кто по национальности ее отец. Но приехали, покопались в биографиях родственниках, и оказалось, что он – белорус. Подали документы, все получили. И сейчас даже есть предпосылки, что, возможно, получим белорусское гражданство, – сказал Батищев.
 
Александр Батищев – воспитанник алчевской «Стали». В Украине выступал за «Зарю», «Шахтер», «Сумы» и «Сталь». С 2014 года играет за белорусские команды.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    Nashwill
      Nashwill, 02.04.2020 08:47
    0
    Mr.Frost, 02.04.2020 07:54
    Я тільки ЗА якщо такі повиїзжають з України! Нафіга ти потрібен якщо в тебе немає любові до Батьківщини!
    якби ще батьківщина хоч якось свою любов проявляла...
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 02.04.2020 08:41
    0
    Нууу... "и пусть канает, редиска..." шутка. Пусть принимает, если хочет, а нам какая разница? Он суперзвезда, и сборная без него не выживет? Да всё равно на эту новость...
    Ссылка
    Леня Кукуев
      Леня Кукуев, 02.04.2020 08:23
    0
    Ну правильно все сказал
    Ссылка
    Леня Кукуев
      Леня Кукуев, 02.04.2020 08:23
    0
    Ну правильно все сказал
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 02.04.2020 07:54
    +3
    Я тільки ЗА якщо такі повиїзжають з України! Нафіга ти потрібен якщо в тебе немає любові до Батьківщини!
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 02.04.2020 07:54
    +3
    Я тільки ЗА якщо такі повиїзжають з України! Нафіга ти потрібен якщо в тебе немає любові до Батьківщини!
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 02.04.2020 08:47
    0
    Mr.Frost, 02.04.2020 07:54
    Я тільки ЗА якщо такі повиїзжають з України! Нафіга ти потрібен якщо в тебе немає любові до Батьківщини!
    якби ще батьківщина хоч якось свою любов проявляла...
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 02.04.2020 08:41
    0
    Нууу... "и пусть канает, редиска..." шутка. Пусть принимает, если хочет, а нам какая разница? Он суперзвезда, и сборная без него не выживет? Да всё равно на эту новость...
    Ссылка
    Леня Кукуев
      Леня Кукуев, 02.04.2020 08:23
    0
    Ну правильно все сказал
    Ссылка
    Леня Кукуев
      Леня Кукуев, 02.04.2020 08:23
    0
    Ну правильно все сказал
    Ссылка
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