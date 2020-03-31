Александр ЛУКАШЕНКО: «Беларусь сейчас на пике заболеваемости вирусом»

Президент считает, что страна уже на пике заболеваемости коронавирусом

  • 31.03.2020 21:12
  • 1272 просмотра
  • 0 комментариев
Александр ЛУКАШЕНКО: «Беларусь сейчас на пике заболеваемости вирусом»
© belta.by

Беларусь единственной в Европе не остановила свою спортивную деятельность, а президент государства Александр Лукашенко считает, что страна уже находится на пике заболевания коронавирусом.

«Мы сейчас - это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости - находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз».

«Нужно работать и спасаться от этого кризиса, как только можно», - заявил Лукашенко.

В чемпионате Беларуси по футболу сыграли стартовые 2 тура и пока намерены продолжать.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Интерфакс-Украина

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности