Александр ЛУКАШЕНКО: «Беларусь сейчас на пике заболеваемости вирусом»

Беларусь единственной в Европе не остановила свою спортивную деятельность, а президент государства Александр Лукашенко считает, что страна уже находится на пике заболевания коронавирусом.
«Мы сейчас - это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости - находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз».
«Нужно работать и спасаться от этого кризиса, как только можно», - заявил Лукашенко.
В чемпионате Беларуси по футболу сыграли стартовые 2 тура и пока намерены продолжать.
Источник — Интерфакс-Украина
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