Александр ЛУКАШЕНКО: «Беларусь сейчас на пике заболеваемости вирусом»

Беларусь единственной в Европе не остановила свою спортивную деятельность, а президент государства Александр Лукашенко считает, что страна уже находится на пике заболевания коронавирусом.

«Мы сейчас - это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости - находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз».

«Нужно работать и спасаться от этого кризиса, как только можно», - заявил Лукашенко.

В чемпионате Беларуси по футболу сыграли стартовые 2 тура и пока намерены продолжать.