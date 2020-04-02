УЕФА может отменить Суперкубок Европы в 2020 году

Соревнование больше не упоминается на официальном веб-сайте УЕФА

  • 02.04.2020 00:23
  • 122 просмотра
  • 2 комментария
УЕФА может отменить Суперкубок Европы в 2020 году
© УЕФА

УЕФА может отказаться от проведения Суперкубка Европы 2020. В этом матче обычно играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнование больше не упоминается на официальном веб-сайте УЕФА.

УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы в августе. На решающей стадии рассматривается вариант с мини-турнирами из четырех команд. Они могут пройти в турецком Стамбуле и польском Гданське соответственно, где были запланированы финальные матчи.

Президент УЕФА Александр Чеферин полон решимости провести матчи с болельщиками и по-прежнему против проведения финалов за закрытыми дверями.

Руководящий орган европейского футбола провел видеоконференцию с 55 национальными ассоциациями для обсуждения планов действий в чрезвычайных ситуациях из-за кризиса с пандемией коронавируса.

В УЕФА настаивают на том, чтобы все национальные чемпионаты были завершены до 3 августа. Это означает, что игры должны быть возобновлены в июне.

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Источник — Mirror

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 02.04.2020 01:12
    0
    Сомневаюсь что 1 матч, тем более такого уровня, уместо будет отменять. Он особой погоды не сыграет
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.04.2020 00:30
    0
    Зважуючи на те що европейські футбольні календарі і так будуть суттєво змінені по датах ,треба в цьому році всі суперкубки ,як змагання просто статусні ,в усіх чемпіонатах відмінити.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 02.04.2020 01:12
    0
    Сомневаюсь что 1 матч, тем более такого уровня, уместо будет отменять. Он особой погоды не сыграет
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.04.2020 00:30
    0
    Зважуючи на те що европейські футбольні календарі і так будуть суттєво змінені по датах ,треба в цьому році всі суперкубки ,як змагання просто статусні ,в усіх чемпіонатах відмінити.
    Ссылка
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