Рома летом планирует усиливаться свободными агентами

Коронавирус значительно снизил финансовые возможности клуба

  • 01.04.2020 23:47
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Рома летом планирует усиливаться свободными агентами
© instagram.com/mariogotze

Пандемия коронавируса и остановка футбольного сезона значительно снизили финансовые возможности «Ромы». Из-за этого клуб Пауло Фонсеки летом планирует усиливаться в основном свободными агентами.

В сферу интересов «Ромы» входят защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген, полузащитники Марио Гетце из «Боруссии» и Джакомо Бонавентура из «Милана», а также форвард «Челси» Педро. У всех четырех летом истекают контракты.

Ранее «Роме» приписывали интерес к ряду игроков «Шахтера», среди которых – Виктор Коваленко и Тете.

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Источник — Calciomercato

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