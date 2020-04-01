Рома летом планирует усиливаться свободными агентами

Пандемия коронавируса и остановка футбольного сезона значительно снизили финансовые возможности «Ромы». Из-за этого клуб Пауло Фонсеки летом планирует усиливаться в основном свободными агентами.

В сферу интересов «Ромы» входят защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген, полузащитники Марио Гетце из «Боруссии» и Джакомо Бонавентура из «Милана», а также форвард «Челси» Педро. У всех четырех летом истекают контракты.

Ранее «Роме» приписывали интерес к ряду игроков «Шахтера», среди которых – Виктор Коваленко и Тете.