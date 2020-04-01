Томаш КЕНДЗЕРА: «Многие качественные игроки покинули Динамо»

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера объяснил, почему киевский клуб сейчас проигрывает конкуренцию «Шахтеру»:

«Глядя на наши команды, можно сказать, что «Шахтер» не меняется. Там играют те же игроки, команда даже усиливается.

А многие качественные игроки покинули «Динамо»: Домагой Вида отправился в «Бешикташ», Дьюмерси Мбокани поиграл в АПЛ, а лучший бомбардир украинской лиги Жуниор Мораес перешел в «Шахтер».

В «Шахтере» же ядро команды осталось, в этом можно увидеть причину, по которой они оторвались от нас в турнирной таблице».

Ранее Кендзера сравнил методы работы Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко.