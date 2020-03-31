КЕНДЗЕРА: «У Михайличенко совершенно другие методы работы, чем у Хацкевича»

Польский защитник «Динамо» поделился мнением о главном тренере

  • 31.03.2020 21:04
  • 277 просмотров
  • 0 комментариев
КЕНДЗЕРА: «У Михайличенко совершенно другие методы работы, чем у Хацкевича»
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

25-летний защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Польши Томаш Кендзера рассказал о выступлениях киевлян в этом сезоне.

– Мы начали хорошо этот сезон, потому что выиграли Суперкубок Украины, но это был единственный такой успех. Потом мы играли в квалификации Лиги чемпионов против «Брюгге». Должны были проходить этого соперника. В гостях мы уступили со счетом 0:1, но дома у нас были моменты, которые нужно было использовать. Нам удалось забить быстрый мяч, но до перерыва мы пропустили. В том матче была открытая игра. Нам не хватило совсем немного, чтобы пройти дальше.

– И после этого тренер Александр Хацкевич был уволен.
– Произошла смена тренера, Алексей Михайличенко пришел с совершенно другими методами работы. Наша игра изменилась, но мы также вылетели из Лиги Европы, причем после группового раунда. Этого никогда не случалось раньше.  В последние два моих сезона в «Динамо» мы выходили в плей-офф, так что для нас это было разочарованием.

Читайте также: Томаш КЕНДЗЕРА: «Самбрано приехал с лишним весом, пухлым, толстым»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности