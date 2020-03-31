КЕНДЗЕРА: «У Михайличенко совершенно другие методы работы, чем у Хацкевича»

25-летний защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Польши Томаш Кендзера рассказал о выступлениях киевлян в этом сезоне.

– Мы начали хорошо этот сезон, потому что выиграли Суперкубок Украины, но это был единственный такой успех. Потом мы играли в квалификации Лиги чемпионов против «Брюгге». Должны были проходить этого соперника. В гостях мы уступили со счетом 0:1, но дома у нас были моменты, которые нужно было использовать. Нам удалось забить быстрый мяч, но до перерыва мы пропустили. В том матче была открытая игра. Нам не хватило совсем немного, чтобы пройти дальше.

– И после этого тренер Александр Хацкевич был уволен.

– Произошла смена тренера, Алексей Михайличенко пришел с совершенно другими методами работы. Наша игра изменилась, но мы также вылетели из Лиги Европы, причем после группового раунда. Этого никогда не случалось раньше. В последние два моих сезона в «Динамо» мы выходили в плей-офф, так что для нас это было разочарованием.

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