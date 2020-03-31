Томаш КЕНДЗЕРА: «Самбрано приехал с лишним весом, пухлым, толстым»

Защитник «Динамо» - о бывших партнерах по команды

  • 31.03.2020 18:43
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Томаш КЕНДЗЕРА: «Самбрано приехал с лишним весом, пухлым, толстым»
© 1927.kiev.ua. Томаш Кендзера

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера рассказал, кто из бывших партнеров по киевскому клубу ему запомнился больше всего:

«Я несколько лет играю в футбол, поэтому таких было много. От Карлоса Самбрано в «Динамо» до Дениса Гармаша. Дьюмерси Мбокани – красочная фигура. С ними тебе не бывает скучно в раздевалке.

Самбрано приехал к нам из «Рубина», прибыл с лишним весом, пухлым, толстым и тренировался индивидуально. Позже сыграл матч за дубль, но начались различные странные травмы.

До конца никто не знал, он был игроком первой команды или дубля. Он немного поработал с нами, потом он не тренировался, куда-то летал, его вообще не было в клубе. Трудно сказать, что с ним происходило.

Мбокани тоже не слишком много тренировался, но он один из лучших игроков, с которыми я играл в одной команде. Мегахороший футболист, но иногда он не хотел тренироваться».

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