Милевский пообещал Зинченко золотую медаль чемпионата Беларуси

Артем Милевский поздравил полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с тем, что он набрал миллион подписчиков в Инстаграме:
«Да, я видел. Это круто. Зина, респект. Медаль тебе привезу белорусскую, золотую. Подарю и на шею повешу.
Если бы Инстаграм был так развитый во время моего выступления за киевское «Динамо», у меня было бы больше подписчиков. Возможно, не миллион, но больше».
Ранее Милевский назвал себя «деревянным» футболистом.
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Источник — Трендец
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