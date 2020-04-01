Милевский пообещал Зинченко золотую медаль чемпионата Беларуси

Форвард «Динамо» Брест поздравил Александра Зинченко с успехами в соцсетях

  • 01.04.2020 20:26
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Милевский пообещал Зинченко золотую медаль чемпионата Беларуси
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

Артем Милевский поздравил полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с тем, что он набрал миллион подписчиков в Инстаграме:

«Да, я видел. Это круто. Зина, респект. Медаль тебе привезу белорусскую, золотую. Подарю и на шею повешу.

Если бы Инстаграм был так развитый во время моего выступления за киевское «Динамо», у меня было бы больше подписчиков. Возможно, не миллион, но больше».

Ранее Милевский назвал себя «деревянным» футболистом.

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Источник — Трендец

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