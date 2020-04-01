Милевский пообещал Зинченко золотую медаль чемпионата Беларуси

Артем Милевский поздравил полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с тем, что он набрал миллион подписчиков в Инстаграме:

«Да, я видел. Это круто. Зина, респект. Медаль тебе привезу белорусскую, золотую. Подарю и на шею повешу.

Если бы Инстаграм был так развитый во время моего выступления за киевское «Динамо», у меня было бы больше подписчиков. Возможно, не миллион, но больше».

Ранее Милевский назвал себя «деревянным» футболистом.