Артем МИЛЕВСКИЙ: «Получить Золотой мяч? Мне дадут разве что Деревянный»

Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский уверен, что у него никогда не было шансов даже приблизиться к Золотому мячу, а также считает себя «деревянным» игроком.

– Мог бы ты получить «Золотой мяч»? Или хотя бы быть в топ-10, топ-30.

– В топ-1000. Да какое, я – деревянный футболист. Какой «Золотой мяч». «Деревянный мяч», может быть, взял бы еще какой-нибудь.