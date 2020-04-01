Артем МИЛЕВСКИЙ: «Получить Золотой мяч? Мне дадут разве что Деревянный»

Игрок трезво оценивает свои возможности

  • 01.04.2020 15:12
  • 616 просмотров
  • 1 комментарий
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Получить Золотой мяч? Мне дадут разве что Деревянный»
© dynamo-brest.by

Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский уверен, что у него никогда не было шансов даже приблизиться к Золотому мячу, а также считает себя «деревянным» игроком.

– Мог бы ты получить «Золотой мяч»? Или хотя бы быть в топ-10, топ-30.

– В топ-1000. Да какое, я – деревянный футболист. Какой «Золотой мяч». «Деревянный мяч», может быть, взял бы еще какой-нибудь.

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Источник — Трендец

(6 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 01.04.2020 16:04
    0
    Миля был перспективным игроком, но променял футбольный талант на пьянки-гулянки.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 01.04.2020 16:04
    0
    Миля был перспективным игроком, но променял футбольный талант на пьянки-гулянки.
    Ссылка
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