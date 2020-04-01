ВИДЕО. Алиссон забросил мяч на чердак и отпраздновал в стиле Роналду

27-летний голкипер «Ливерпуля» и национальной сборной Бразилии Алиссон Беккер поделился с подписчиками видео, на котором он забрасывает мяч на чердак. После этого вратарь отпраздновал успех в стиле Криштиану Роналду.

Чемпионат Англии, как и большинство других европейских первенств, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее «Ливерпуль» автоматически продлил контракт с Алиссоном.