ВИДЕО. Алиссон забросил мяч на чердак и отпраздновал в стиле Роналду

Бразильский вратарь «Ливерпуля» нашел чем заняться во время карантина

  • 01.04.2020 18:17
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ВИДЕО. Алиссон забросил мяч на чердак и отпраздновал в стиле Роналду
© Instagram. Алиссон Беккер

27-летний голкипер «Ливерпуля» и национальной сборной Бразилии Алиссон Беккер поделился с подписчиками видео, на котором он забрасывает мяч на чердак. После этого вратарь отпраздновал успех в стиле Криштиану Роналду.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarantine effect!! #AB1challenge 🎥 @joaop93_

Публикация от Alisson Becker (@alissonbecker)

 

Чемпионат Англии, как и большинство других европейских первенств, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее «Ливерпуль» автоматически продлил контракт с Алиссоном.

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Источник — Sport.ua

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