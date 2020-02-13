Ливерпуль автоматически продлил контракт с Алиссоном

«Ливерпуль» активировал опцию автоматического продления контракта с 27-летним бразильским голкипером Алиссоном.

Вратарь перешел в английский клуб из римской «Ромы» летом 2018-го года по схеме «5+1». «Ливерпуль» мог в любой момент продлить соглашение на 12 месяцев и недавно воспользовался этим правом. Текущее соглашение Алиссона с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2024-го года.

В текущем сезоне Алиссон провел за «красных» 24 матча во всех турнирах, где пропустил 11 мячей, 13 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €90 миллионов.