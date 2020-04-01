Рустам ХУДЖАМОВ: «Команда, в которой я оживал и чувствовал свою значимость»

37-летний экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов попрощался с «Мариуполем», за который выступал в последние годы своей карьеры.
«8 сезонов и 136 матчей. Команда, в которой я оживал и чувствовал свою значимость. Команда, в которой я выходил из футбольного забытья!
Спасибо от всего сердца всем, с кем мне повезло выходить на футбольное поле под этой эмблемой! Спасибо тренерам и персоналу!
Спасибо болельщикам за критику и мотивацию! И, конечно, спасибо ультрас «Мариуполя» за вашу поддержку! До встречи!», - написал Худжамов.
Напомним, сегодня, 1 апреля, «Мариуполь» прекратил сотрудничество с Худжамовым.
Источник — Instagram
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