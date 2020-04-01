БАБИЧ: «У Худжамова стерся хрящ и без операции вряд ли дело обойдется»

Наставник «Мариуполя» – об уходе опытного голкипера

  • 01.04.2020 15:39
  • 249 просмотров
  • 1 комментарий
БАБИЧ: «У Худжамова стерся хрящ и без операции вряд ли дело обойдется»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал прекращение сотрудничества с 37-летним голкипером Рустамом Худжамовым.

«Из-за имеющихся проблем со здоровьем Рустам не сможет до конца восстановиться, поэтому пришлось разговаривать с руководством, пошли на компромис. Таким образом, с сегодняшнего дня контракт с клубом он разорвал. 

Последние полгода Рустам мучился, играл на уколах, много было у него индивидуальной работы. К сожалению, имела место быть травма, после которой он не мог восстановиться. Постоянно индвивидуально работал с тренером, с которым я постоянно был на связи, и он подтверждал, что при нагрузке колено не дает ему возможности максимально работать. Сейчас он приезжал, его смотрел доктор. Там проблема с хрящом, который фактически стерся, и без оперативного вмешательства обойтись вряд ли удастся.

По последнему разговору с ним, он планировал подавать на лицензию, он все-таки профессионал с большой буквы и человек с именем в нашем футболе. Плюс, у него есть свой бренд, которым он займется, будет развивать. Но думаю, что у него все только начинается и без футбола он долго не останется – обязательно будет пробовать себя или тренером, или функционером. У него огромнейший опыт в футболе, думаю, многим командам он бы пригодился», - сказал Бабич.

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Источник — Footboom

(1 голос)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 01.04.2020 15:59
    +1
    Жаль! Ну, удвчи!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 01.04.2020 15:59
    +1
    Жаль! Ну, удвчи!
    Ссылка
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