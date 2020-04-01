БАБИЧ: «У Худжамова стерся хрящ и без операции вряд ли дело обойдется»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал прекращение сотрудничества с 37-летним голкипером Рустамом Худжамовым.

«Из-за имеющихся проблем со здоровьем Рустам не сможет до конца восстановиться, поэтому пришлось разговаривать с руководством, пошли на компромис. Таким образом, с сегодняшнего дня контракт с клубом он разорвал.

Последние полгода Рустам мучился, играл на уколах, много было у него индивидуальной работы. К сожалению, имела место быть травма, после которой он не мог восстановиться. Постоянно индвивидуально работал с тренером, с которым я постоянно был на связи, и он подтверждал, что при нагрузке колено не дает ему возможности максимально работать. Сейчас он приезжал, его смотрел доктор. Там проблема с хрящом, который фактически стерся, и без оперативного вмешательства обойтись вряд ли удастся.

По последнему разговору с ним, он планировал подавать на лицензию, он все-таки профессионал с большой буквы и человек с именем в нашем футболе. Плюс, у него есть свой бренд, которым он займется, будет развивать. Но думаю, что у него все только начинается и без футбола он долго не останется – обязательно будет пробовать себя или тренером, или функционером. У него огромнейший опыт в футболе, думаю, многим командам он бы пригодился», - сказал Бабич.