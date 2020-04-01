ТЕТЕ: «Ахметов дал скидку в 20%. Это сумасшествие!»

Легионер «Шахтера» рассказал, как президент клуба относится к своим футболистам

  • 01.04.2020 15:23
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ТЕТЕ: «Ахметов дал скидку в 20%. Это сумасшествие!»
© ФК Шахтер. Тете

Атакующий полузащитник «Шахтера» Тете рассказал, что президент клуба Ринат Ахметов заботится об игроках, предоставляя, среди прочего, хорошие скидки тем для осуществления покупок в магазинах, принадлежащих собственнику «горняков».

«Президент клуба владеет торговым центром и дает 20% скидку на все товары в любом магазине. Это сумасшествие! Прошло около трех месяцев с тех пор, как мы получили карточку для предъявления в кассе для оплаты».

«Я люблю гулять в торговом центре, там есть боулинг и картинг! Боулинг – хорошее место для отдыха. Торговый центр президента хорош, действительно хорош. Скидка действует по всему торговому центру и это очень хорошо, так как можно купить себе сразу несколько нужных вещей в разных местах», - рассказал Тете.

Напомним, накануне появилась информация об интересе к Тете со стороны «Ромы».

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Источник — UOL Esporte

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