ВИДЕО. Как Роналдиньо доминирует в футволее за решеткой

Легендарный в прошлом футболист «Барселоны» Роналдиньо продолжает находиться в парагвайской тюрьме.
Во время своего пребывания за решеткой 40-летний бразилец не только играет с заключенными в футбол, но еще и в футволей.
«Роналдиньо доминирует в футволей даже в тюрьме», – гласит описание видео.
Футволей является пляжным волейболом, только игроки не могут использовать кисти рук и волейбольный мяч заменен на футбольный.
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