В дом Эшли Коула ворвались преступники, футболиста привязали к стулу

Бывший футболист «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул стал жертвой вооруженного ограбления.
Как сообщает The Sun, преступники в балаклавах и камуфляжной форме ворвались в дом через заднюю дверь. Они привязали Коула к стулу и угрожали ему, требуя отдать ценности.
В итоге грабители вынесли из дома драгоценности.
Ранее дом Яна Вертонгена ограбили преступники с мачете и ножами.
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Источник — The Sun
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