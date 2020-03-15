Дом Яна Вертонгена ограбили преступники с мачете и ножами

Инцидент случился 10 марта во время матча Лиги чемпионов

  • 15.03.2020 11:00
  • 978 просмотров
  • 1 комментарий
Дом Яна Вертонгена ограбили преступники с мачете и ножами
© TEAMTalk. Ян Вертонген

Дом защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена был ограблен. Как сообщает Daily Express, грабители вторглись в жилище спортсмена 10 марта, во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Тоттенхэм».

В доме находились жена и дети Вертонгена. Грабители угрожали им ножами и мачете и обыскали весь дом в поисках ценностей. В результате нападения никто не пострадал.

В этом сезоне Вертонген сыграл 26 матчей за «Тоттенхэм». Его контракт истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что Вертонген может бесплатно перейти в «Интер».

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Источник — Daily Express

(6 голосов)

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Комментарии
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 15.03.2020 11:45
    +1
    Тварюки безродні!
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 15.03.2020 11:45
    +1
    Тварюки безродні!
    Ссылка
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