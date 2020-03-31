Днепр жив? В июне клуб может отсудить деньги за уход Эжидио

Спортивный арбитражный суд Лозанны запланировал на 24 июня рассмотрение двух дел, касающихся бывшего клуба УПЛ «Днепра».

Эти дела основаны на исках украинского клуба к «Палмейрасу» и бразильскому футболисту Эжидио, который в 2015 году спустя пару месяцев после перехода в «Днепр» принял решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке и вернуться на родину.

Тогда генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко, комментируя поступок Эжидио, заявил, что бразилец не имел причин на разрыв контракта. Сам футболист и его агент сослались на неполучение зарплаты в течение трех месяцев, что согласно циркуляров ФИФА позволяет игроку в одностороннем порядке разрывать рабочее соглашение. Однако Стеценко утверждал, что клуб, незадолго до поступка Эжидио, рассчитался с футболистом.

«Днепр» собирался изначально искать правду в Палате по разрешению споров ФИФА, а затем – в Спортивном арбитражном суде Лозанны, где дело осело в настоящий момент. Украинский клуб намеревался добиться финансовой компенсации от Эжидио и приютившего его «Палмейраса» за нарушение условий контракта.

Отметим, что на сайте Спортивного арбитражного суда указано, что до 1 мая он из-за коронавируса работать не будет. В случае продления карантина сообщается о возможных подвижках дел, запланированных к рассмотрению на май и июнь.

В настоящий момент 33-летний Эжидио является игроком «Флуминенсе». В этот клуб он перешел из «Крузейро» в середине января нынешнего года.

Напомним, что футбольный клуб «Днепр» с сезона-2018/19 утратил профессиональный статус, однако юридическое лицо сохранил. В частности, по данным из единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Украины, ФК «Днепр» не пребывает в процессе банкротства или ликвидации, а его конечными бенефициарными владельцами являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.