Днепр жив? В июне клуб может отсудить деньги за уход Эжидио

По крайней мере, рассмотрение дела значится в планах Спортивного арбитражного суда Лозанны

  • 31.03.2020 18:50
  • 2288 просмотров
  • 5 комментариев
Днепр жив? В июне клуб может отсудить деньги за уход Эжидио
© screenshot. Эжидио

Спортивный арбитражный суд Лозанны запланировал на 24 июня рассмотрение двух дел, касающихся бывшего клуба УПЛ «Днепра».

Эти дела основаны на исках украинского клуба к «Палмейрасу» и бразильскому футболисту Эжидио, который в 2015 году спустя пару месяцев после перехода в «Днепр» принял решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке и вернуться на родину.

Тогда генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко, комментируя поступок Эжидио, заявил, что бразилец не имел причин на разрыв контракта. Сам футболист и его агент сослались на неполучение зарплаты в течение трех месяцев, что согласно циркуляров ФИФА позволяет игроку в одностороннем порядке разрывать рабочее соглашение. Однако Стеценко утверждал, что клуб, незадолго до поступка Эжидио, рассчитался с футболистом.

«Днепр» собирался изначально искать правду в Палате по разрешению споров ФИФА, а затем – в Спортивном арбитражном суде Лозанны, где дело осело в настоящий момент. Украинский клуб намеревался добиться финансовой компенсации от Эжидио и приютившего его «Палмейраса» за нарушение условий контракта.

Отметим, что на сайте Спортивного арбитражного суда указано, что до 1 мая он из-за коронавируса работать не будет. В случае продления карантина сообщается о возможных подвижках дел, запланированных к рассмотрению на май и июнь.

В настоящий момент 33-летний Эжидио является игроком «Флуминенсе». В этот клуб он перешел из «Крузейро» в середине января нынешнего года.

Напомним, что футбольный клуб «Днепр» с сезона-2018/19 утратил профессиональный статус, однако юридическое лицо сохранил. В частности, по данным из единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Украины, ФК «Днепр» не пребывает в процессе банкротства или ликвидации, а его конечными бенефициарными владельцами являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 31.03.2020 20:13
    0
    common_sense, 31.03.2020 19:00
    ахахахха
    беня и с банкрота копейку отсудит
    Салупу на воротнік...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 31.03.2020 20:13
    0
    Бєня виплатить борги всім з трансферу за еЖидіо...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 31.03.2020 20:01
    0
    "живее всех живых"
    Отсуженные бабки (если повезет) разве не пойдут в счет долгов?
    беня кондом конечно редкий, взять днепр так уторить, за это только не мешало бы собраться болелам Днепра да яйцами или еще чем закидать его.
    Ссылка
    ramos2010
      ramos2010, 31.03.2020 19:55
    0
    common_sense, 31.03.2020 19:00
    ахахахха
    беня и с банкрота копейку отсудит
    настоящий еврей)
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 31.03.2020 19:00
    +4
    ахахахха
    беня и с банкрота копейку отсудит
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 31.03.2020 19:00
    +4
    ахахахха
    беня и с банкрота копейку отсудит
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 31.03.2020 20:13
    0
    common_sense, 31.03.2020 19:00
    ахахахха
    беня и с банкрота копейку отсудит
    Салупу на воротнік...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 31.03.2020 20:13
    0
    Бєня виплатить борги всім з трансферу за еЖидіо...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 31.03.2020 20:01
    0
    "живее всех живых"
    Отсуженные бабки (если повезет) разве не пойдут в счет долгов?
    беня кондом конечно редкий, взять днепр так уторить, за это только не мешало бы собраться болелам Днепра да яйцами или еще чем закидать его.
    Ссылка
    ramos2010
      ramos2010, 31.03.2020 19:55
    0
    common_sense, 31.03.2020 19:00
    ахахахха
    беня и с банкрота копейку отсудит
    настоящий еврей)
    Ссылка
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