WTA отказала в денежной компенсации теннисисткам

В этом году сезон может быть продлен

  • 31.03.2020 14:42
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WTA отказала в денежной компенсации теннисисткам
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Женская теннисная ассоциация сообщила, что не будет компенсировать финансовые потери теннисисткам, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
 
«WTA продолжает работать со всеми турнирами, чтобы максимально поднять заработок, когда теннисный сезон возобновится, и рассматривает его продление, чтобы провести больше соревнований. Мы очень надеемся как можно скорее вернуться на корт, но это случится только тогда, когда мы сможем гарантировать безопасность игроков, наших сотрудников и болельщиков.
 
Нам бы хотелось, чтобы все теннисистки, особенно те, которые нуждаются в этом больше всего, получили компенсацию. Но потребность невероятно высокая, а WTA, к большому сожалению, находится не в том финансовом положении, чтобы её удовлетворить. Профессиональные теннисисты – это независимые подрядчики, а не работники WTA. Их заработки зависят от их же результатов, а когда турниры не проводятся, то и приостанавливается их доход.
 
WTA очень хорошо осознает проблемы, с которыми столкнулись теннисисты, но подобные проблемы из-за сложившейся беспрецедентной ситуации испытывают миллионы людей по всему миру», – сказано в сообщении WTA.

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Источник — Большой теннис Украины

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