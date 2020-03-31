На кортах US Open в Нью-Йорке создадут временный госпиталь

Теннисный центр имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке будут использовать для потребностей медслужб.



Как сообщает The Washington Post, планируется переоборудование спортивного комплекса, чтобы помочь городу во время борьбы с пандемией коронавируса. По последним данным в штате зафиксировано 66,5 тысяч случаев заражения, при этом в самом городе Нью-Йорк – более 38 тысяч.



На закрытых кортах теннисного центра, на котором проходит Открытый чемпионат США, будут обустроены места для больных (планируют установить 350 кроватей), а на обновленной арене имени Луи Армстронга создадут буфет, который сможет выдавать 25 тысяч порций еды. На сегодняшний день теннисный центр оценивают как «место для оказания вспомогательной медицинской помощи» и пока не планируют использовать для размещения больных с COVID-19.



Напомним, что Открытый чемпионат США запланирован на 24 августа – 13 сентября.

Ранее сообщалось, что первого апреля Уимблдон-2020 будет официально отменен.