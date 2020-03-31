ВИДЕО. Лучшие сейвы второго тура чемпионата Беларуси

Белорусская федерация футбола опубликовала ролик с лучшими сейвы второго тура Высшей лиги.
В нарезку попали три самые яркие спасения ворот в исполнении голкиперов белорусских команд.
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Источник — Беларуская федэрацыя футбола
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