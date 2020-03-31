ВИДЕО. Лучшие сейвы второго тура чемпионата Беларуси

Смотрите нарезку лучших действий вратарей во втором туре Высшей лиги

  • 31.03.2020 12:57
  • 232 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Лучшие сейвы второго тура чемпионата Беларуси
© Прессбол

Белорусская федерация футбола опубликовала ролик с лучшими сейвы второго тура Высшей лиги. 

В нарезку попали три самые яркие спасения ворот в исполнении голкиперов белорусских команд. 

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Источник — Беларуская федэрацыя футбола

(1 голос)

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Комментарии
    lukas1979
    online
      lukas1979, 31.03.2020 13:27
    0
    Вот это реальные сейвы
    Ссылка
    lukas1979
    online
      lukas1979, 31.03.2020 13:27
    0
    Вот это реальные сейвы
    Ссылка
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