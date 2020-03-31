Михаил ПЫСКО: «Не вижу причин для остановки чемпионата Беларуси»

Украинский игрок «Белшины» рассказал о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19

  • 31.03.2020 07:51
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Михаил ПЫСКО: «Не вижу причин для остановки чемпионата Беларуси»
© ФК Ингулец. Михаил Пыско

27-летний украинский защитник «Белшины» Михаил Пыско поделился мнением о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси.

«Перед каждой тренировкой нас не обследуют, температуру не меряют, в масках тоже не ходим. Но если кто-то заболел, доктора делают все, чтобы изолировать этого человека и проверить его. Не могу сказать, приходит ли меньше болельщиков на матчи, так как я не знаю, сколько их приходило до этой ситуации.

Я понимаю, насколько сложная ситуация в мире, но конкретно в Беларуси все спокойно, и я не вижу причин, чтобы остановить чемпионат», — отметил Пыско.

Ранее сообщалось, что чемпионат Беларуси транслируют уже в 12-ти странах мира.

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Источник — ТК Футбол

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