Михаил ПЫСКО: «Не вижу причин для остановки чемпионата Беларуси»

27-летний украинский защитник «Белшины» Михаил Пыско поделился мнением о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси.
«Перед каждой тренировкой нас не обследуют, температуру не меряют, в масках тоже не ходим. Но если кто-то заболел, доктора делают все, чтобы изолировать этого человека и проверить его. Не могу сказать, приходит ли меньше болельщиков на матчи, так как я не знаю, сколько их приходило до этой ситуации.
Я понимаю, насколько сложная ситуация в мире, но конкретно в Беларуси все спокойно, и я не вижу причин, чтобы остановить чемпионат», — отметил Пыско.
Ранее сообщалось, что чемпионат Беларуси транслируют уже в 12-ти странах мира.
Источник — ТК Футбол
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