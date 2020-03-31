Алаба отказался продлевать контракт с Баварией

Защитник планирует покинуть клуб в конце сезона

  • 31.03.2020 11:27
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Алаба отказался продлевать контракт с Баварией
© Lukas Barth. Давид Алаба

Защитник «Баварии» Давид Алаба в конце этого сезона хочет покинуть мюнхенский клуб.

Как сообщает Sport1.de, мюнхенский клуб предложил австрийцу новый контракт, но финансовые условия не устроили его. На данный момент переговоры между сторонами приостановлены на две-три недели в связи с пандемией коронавируса. Алаба намерен покинуть клуб летом, если до этого времени ему не удастся договориться с мюнхенцами о продлении контракта.

Действующее соглашение футболиста с «Баварией» истекает в июле следующего года. В этом сезоне футболист провел 28 матчей за «Баварию», забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Алаба летом хочет перейти в «Реал» или «Барселону».

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Источник — Sport1

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