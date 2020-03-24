Алаба летом хочет перейти в Реал или Барселону

Защитник «Баварии» Давид Алаба в конце этого сезона хочет покинуть мюнхенский клуб.
27-летний австриец заинтересовал «Манчестер Сити». Как сообщает Bild, Алаба отклонил предложение «горожан». Отмечается, что футболист хочет продолжить карьеру в «Реале» или «Барселоне».
Контракт Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года. Однако игрок не планирует продлевать его.
В этом сезоне футболист провел 28 матчей за «Баварию», забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.
Отметим, что «Барселона» интересуется Алабой еще с прошлого сезона.
Источник — Bild
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