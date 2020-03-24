Алаба летом хочет перейти в Реал или Барселону

Защитник «Баварии» планирует покинуть клуб

  • 24.03.2020 13:59
  • 239 просмотров
  • 0 комментариев
Алаба летом хочет перейти в Реал или Барселону
© Lukas Barth. Давид Алаба

Защитник «Баварии» Давид Алаба в конце этого сезона хочет покинуть мюнхенский клуб.

27-летний австриец заинтересовал «Манчестер Сити». Как сообщает Bild, Алаба отклонил предложение «горожан». Отмечается, что футболист хочет продолжить карьеру в «Реале» или «Барселоне».

Контракт Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года. Однако игрок не планирует продлевать его.

В этом сезоне футболист провел 28 матчей за «Баварию», забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что «Барселона» интересуется Алабой еще с прошлого сезона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Bild

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности