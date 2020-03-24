Алаба летом хочет перейти в Реал или Барселону

Защитник «Баварии» Давид Алаба в конце этого сезона хочет покинуть мюнхенский клуб.

27-летний австриец заинтересовал «Манчестер Сити». Как сообщает Bild, Алаба отклонил предложение «горожан». Отмечается, что футболист хочет продолжить карьеру в «Реале» или «Барселоне».

Контракт Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года. Однако игрок не планирует продлевать его.

В этом сезоне футболист провел 28 матчей за «Баварию», забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что «Барселона» интересуется Алабой еще с прошлого сезона.