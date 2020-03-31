Ньюкасл устроит массовые увольнения персонала

Клуб терпит убытки из-за паузы в чемпионате Англии

  • 31.03.2020 10:15
  • 318 просмотров
  • 0 комментариев
Ньюкасл устроит массовые увольнения персонала
© itv.com

«Ньюкасл» из-за пандемии коронавируса вынужден пойти на серьезное сокращение расходов. Английская Премьер-лига приостановлена, из-за чего «Ньюкасл» не может проводить домашние матчи и по этому не может зарабатывать.

Как сообщает The Guardian, клуб уволит многих сотрудников, которые не входят в персонал первой команды.

В «Ньюкасле» решили обратиться к правительственной схеме сохранения рабочих мест, которая позволяет сотрудникам требовать 80% своей заработной платы, максимум до 2,5 тыс. фунтов стерлингов на человека в месяц.

Таким образом, в клубе сократили скаутов, тренеров академий, работников благотоврительного фонда и других сотрудников.

Отметим, что «Ньюкасл» близок к смене владельца. Клуб может быть продан за 340 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер готов купить «Ньюкасл».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Guardian

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности