Ньюкасл устроит массовые увольнения персонала

«Ньюкасл» из-за пандемии коронавируса вынужден пойти на серьезное сокращение расходов. Английская Премьер-лига приостановлена, из-за чего «Ньюкасл» не может проводить домашние матчи и по этому не может зарабатывать.

Как сообщает The Guardian, клуб уволит многих сотрудников, которые не входят в персонал первой команды.

В «Ньюкасле» решили обратиться к правительственной схеме сохранения рабочих мест, которая позволяет сотрудникам требовать 80% своей заработной платы, максимум до 2,5 тыс. фунтов стерлингов на человека в месяц.

Таким образом, в клубе сократили скаутов, тренеров академий, работников благотоврительного фонда и других сотрудников.

Отметим, что «Ньюкасл» близок к смене владельца. Клуб может быть продан за 340 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер готов купить «Ньюкасл».