Ньюкасл устроит массовые увольнения персонала

«Ньюкасл» из-за пандемии коронавируса вынужден пойти на серьезное сокращение расходов. Английская Премьер-лига приостановлена, из-за чего «Ньюкасл» не может проводить домашние матчи и по этому не может зарабатывать.
Как сообщает The Guardian, клуб уволит многих сотрудников, которые не входят в персонал первой команды.
В «Ньюкасле» решили обратиться к правительственной схеме сохранения рабочих мест, которая позволяет сотрудникам требовать 80% своей заработной платы, максимум до 2,5 тыс. фунтов стерлингов на человека в месяц.
Таким образом, в клубе сократили скаутов, тренеров академий, работников благотоврительного фонда и других сотрудников.
Отметим, что «Ньюкасл» близок к смене владельца. Клуб может быть продан за 340 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер готов купить «Ньюкасл».
Источник — The Guardian
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.