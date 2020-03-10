Флойд Мейвезер готов купить Ньюкасл

Звездный боксер может стать владельцем футбольного клуба

  • 10.03.2020 08:57
  • 1748 просмотров
  • 3 комментария
Флойд Мейвезер готов купить Ньюкасл
© Instagram. Флойд Мейвезер

43-летний американский боксер Флойд Мейвезер выразил интерес в покупке футбольного клуба «Ньюкасл».

«В США мы называем футбол соккером. Мы слышали о клубе «Ньюкасл». Это невероятная команда. Если люди хотят, чтобы я купил эту команду, то дайте мне знать», - сказал Мейвезер.

Отмечается, что Мейвезер может купить долю в «Ньюкасле». Конкретные цифры не указывают. При этом официальных переговоров по сделке не было.

Ранее Мейвезер заявлял, что проведет бой с Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — TMZ

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 10:11
    0
    А потом похерить его. Сороки я надеюсь вы умные
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 10.03.2020 09:53
    +1
    DKTheBest2, 10.03.2020 09:19
    Не дай бог Ньюкаслу такого владельца.
    Мейвезер сорок и просрать может
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.03.2020 09:19
    +2
    Не дай бог Ньюкаслу такого владельца.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.03.2020 09:19
    +2
    Не дай бог Ньюкаслу такого владельца.
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 10.03.2020 09:53
    +1
    DKTheBest2, 10.03.2020 09:19
    Не дай бог Ньюкаслу такого владельца.
    Мейвезер сорок и просрать может
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 10:11
    0
    А потом похерить его. Сороки я надеюсь вы умные
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности