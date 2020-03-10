Флойд Мейвезер готов купить Ньюкасл

43-летний американский боксер Флойд Мейвезер выразил интерес в покупке футбольного клуба «Ньюкасл».

«В США мы называем футбол соккером. Мы слышали о клубе «Ньюкасл». Это невероятная команда. Если люди хотят, чтобы я купил эту команду, то дайте мне знать», - сказал Мейвезер.

Отмечается, что Мейвезер может купить долю в «Ньюкасле». Конкретные цифры не указывают. При этом официальных переговоров по сделке не было.

Ранее Мейвезер заявлял, что проведет бой с Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.