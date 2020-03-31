Николай ЮРЧЕНКО: «Полузащита сборной Украины — одна из лучших в Европе»

Специалисту импонирует игровой стиль команды Андрея Шевченко

  • 31.03.2020 08:52
  • 463 просмотра
  • 0 комментариев
Николай ЮРЧЕНКО: «Полузащита сборной Украины — одна из лучших в Европе»
© zbirna.com. Николай Юрченко

Экс-полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Юрченко поделился впечатлениями от игры украинской национальной команды при Андрее Шевченко.

«Мне импонирует остроатакующий стиль сборной Украины, а нашу линию полузащиты вообще считаю одной из лучших в Европе. Верю, что не разочарует наша национальная команда и в финальной части континентального первенства, которую из-за коронавируса, к сожалению, перенесли на 2021-й год», — отметил Юрченко.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Евро-2020 был перенесен на 2021-й год.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности