Николай ЮРЧЕНКО: «Полузащита сборной Украины — одна из лучших в Европе»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Юрченко поделился впечатлениями от игры украинской национальной команды при Андрее Шевченко.

«Мне импонирует остроатакующий стиль сборной Украины, а нашу линию полузащиты вообще считаю одной из лучших в Европе. Верю, что не разочарует наша национальная команда и в финальной части континентального первенства, которую из-за коронавируса, к сожалению, перенесли на 2021-й год», — отметил Юрченко.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Евро-2020 был перенесен на 2021-й год.