Николай ЮРЧЕНКО: «Полузащита сборной Украины — одна из лучших в Европе»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Юрченко поделился впечатлениями от игры украинской национальной команды при Андрее Шевченко.
«Мне импонирует остроатакующий стиль сборной Украины, а нашу линию полузащиты вообще считаю одной из лучших в Европе. Верю, что не разочарует наша национальная команда и в финальной части континентального первенства, которую из-за коронавируса, к сожалению, перенесли на 2021-й год», — отметил Юрченко.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Евро-2020 был перенесен на 2021-й год.
Источник — zbirna.com
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