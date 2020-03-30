Дмитрий СЕЛЮК: «Европейский футбол ждет экономический коллапс»

Чем быстрее будет побежден коронавирус, тем меньше проблем будет у клубов, считает агент

  • 30.03.2020 12:45
  • 482 просмотра
  • 4 комментария
Дмитрий СЕЛЮК: «Европейский футбол ждет экономический коллапс»
© fc-metalist.com. Дмитрий Селюк

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет в Барселоне, рассказал, как в Каталонии борются с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Слава Богу, мы живы-здоровы. На карантине находимся 18-й день, все делаем в режиме онлайн. Ребенок обучается в школе в дистанционном режиме, мы заказываем продукты так же. Думаю, придется так пожить еще примерно месяц.

На сегодняшний день на улице нет ни одного человека, кроме людей, которые работают в продовольственном магазине или в аптеке. Каждый день в восемь часов вечера все люди выходят на террасы или открывают окна и аплодируют всем, кто сейчас работает: медикам или же тем, кто работает в продуктовых магазинах и разносит продукты по домам.

К слову, алкоголь в магазины подвезли. Но дело в том, что если часто его употреблять, то можно спиться. Поэтому нужно придерживаться спортивного режима. Футболисты, тренеры по физподоготовке должны запускать специальные флешмобы. Не вот этот идиотский, где надо набивать туалетной бумагой, а тот, который показывает, какие упражнения надо делать дома, чтобы поддерживать форму. Как минимум, таким образом можно показать людям, которые находятся на карантине, как держать себя в тонусе.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что это не шутки. Должен быть жесткий карантин. Если будут полумеры, то это не приведет к результату. Мы все видим пример Италии. Когда их предупреждали, они все равно собирались компаниями, какая-то молодежь, на каких-то квартирах, в гостиницах и так далее.

Ближайшие три дня в Испании будет пик, но дальше пойдет снижение заразившихся. Да, к сожалению, умирать будут еще сотнями. Но уже сейчас идет тенденция к тому, что заразившихся меньше. Количество падает, потому что прошло уже 14 карантинных дней. Некоторым придется сидеть дома дольше. Я разговаривал с врачами, их прогноз, что к концу апреля — началу мая это закончится. Возможно, даже возобновится чемпионат.

Меня раздражают слухи о трансферах сейчас. Полная глупость сейчас говорить, кто кого покупает. Клубы не знают, что будет с их финансовым состоянием. Но мне кажется, что это делается для того, что заполнять пустоту. Мы уже смотрим белорусский футбол, вероятно, в середине апреля возобновят свой чемпионат китайцы.

Чемпионат Испании, я думаю, будут доигрывать. За июнь вполне реально доиграть чемпионат. В целом, европейский футбол ждет экономический коллапс. Чем быстрее будет побежден этот вирус, тем меньше проблем будет у клубов. Мы должны быть дисциплинированными», — отметил Селюк в эфире программы «Великий футбол».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Zhorik678
      Zhorik678, 30.03.2020 13:40
    0
    хороший эксперт америку открыл
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2020 13:01
    0
    kerch30, 30.03.2020 12:51
    Задача футболистов играть. И так нехера не делают, бабки гребут. Потерпят полгода пока все востановится. Не нравится ... клубнику собирать вместе с агентами
    у них такие запасы бабла что и пару лет запросто можно посидеть было бы
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 30.03.2020 12:56
    0
    УПЛ меньше всего пострадает. За тв права 100 грн, билеты тоже в среднем 1000 грн за матч. Главные спонсоры клубов сами президенты клубов. А чем больше кипиша в стране тем богаче они становятся!
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 30.03.2020 12:51
    +1
    Задача футболистов играть. И так нехера не делают, бабки гребут. Потерпят полгода пока все востановится. Не нравится ... клубнику собирать вместе с агентами
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 30.03.2020 12:51
    +1
    Задача футболистов играть. И так нехера не делают, бабки гребут. Потерпят полгода пока все востановится. Не нравится ... клубнику собирать вместе с агентами
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 30.03.2020 13:40
    0
    хороший эксперт америку открыл
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2020 13:01
    0
    kerch30, 30.03.2020 12:51
    Задача футболистов играть. И так нехера не делают, бабки гребут. Потерпят полгода пока все востановится. Не нравится ... клубнику собирать вместе с агентами
    у них такие запасы бабла что и пару лет запросто можно посидеть было бы
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 30.03.2020 12:56
    0
    УПЛ меньше всего пострадает. За тв права 100 грн, билеты тоже в среднем 1000 грн за матч. Главные спонсоры клубов сами президенты клубов. А чем больше кипиша в стране тем богаче они становятся!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности