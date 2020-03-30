Дмитрий СЕЛЮК: «Европейский футбол ждет экономический коллапс»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет в Барселоне, рассказал, как в Каталонии борются с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Слава Богу, мы живы-здоровы. На карантине находимся 18-й день, все делаем в режиме онлайн. Ребенок обучается в школе в дистанционном режиме, мы заказываем продукты так же. Думаю, придется так пожить еще примерно месяц.

На сегодняшний день на улице нет ни одного человека, кроме людей, которые работают в продовольственном магазине или в аптеке. Каждый день в восемь часов вечера все люди выходят на террасы или открывают окна и аплодируют всем, кто сейчас работает: медикам или же тем, кто работает в продуктовых магазинах и разносит продукты по домам.

К слову, алкоголь в магазины подвезли. Но дело в том, что если часто его употреблять, то можно спиться. Поэтому нужно придерживаться спортивного режима. Футболисты, тренеры по физподоготовке должны запускать специальные флешмобы. Не вот этот идиотский, где надо набивать туалетной бумагой, а тот, который показывает, какие упражнения надо делать дома, чтобы поддерживать форму. Как минимум, таким образом можно показать людям, которые находятся на карантине, как держать себя в тонусе.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что это не шутки. Должен быть жесткий карантин. Если будут полумеры, то это не приведет к результату. Мы все видим пример Италии. Когда их предупреждали, они все равно собирались компаниями, какая-то молодежь, на каких-то квартирах, в гостиницах и так далее.

Ближайшие три дня в Испании будет пик, но дальше пойдет снижение заразившихся. Да, к сожалению, умирать будут еще сотнями. Но уже сейчас идет тенденция к тому, что заразившихся меньше. Количество падает, потому что прошло уже 14 карантинных дней. Некоторым придется сидеть дома дольше. Я разговаривал с врачами, их прогноз, что к концу апреля — началу мая это закончится. Возможно, даже возобновится чемпионат.

Меня раздражают слухи о трансферах сейчас. Полная глупость сейчас говорить, кто кого покупает. Клубы не знают, что будет с их финансовым состоянием. Но мне кажется, что это делается для того, что заполнять пустоту. Мы уже смотрим белорусский футбол, вероятно, в середине апреля возобновят свой чемпионат китайцы.

Чемпионат Испании, я думаю, будут доигрывать. За июнь вполне реально доиграть чемпионат. В целом, европейский футбол ждет экономический коллапс. Чем быстрее будет побежден этот вирус, тем меньше проблем будет у клубов. Мы должны быть дисциплинированными», — отметил Селюк в эфире программы «Великий футбол».