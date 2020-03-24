Дмитрий СЕЛЮК: «В Барселоне полки забиты едой, алкоголя становится меньше»

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал о жизни в Барселоне во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сейчас в Барселоне продлили режим ЧС до середины апреля. Работают только продуктовые магазины, людям можно дойти до ближайшего супермаркета. Но в основном все пользуются доставкой, это не запретили. Тут нет проблем с поставкой, все полки забиты едой. Одна знакомая пошла в магазин и сказала, что по 20 видов рыбы продают. Не знаю, откуда разговоры про дефицит товаров — и туалетная бумага, и все остальное есть. Только алкоголя становится меньше. Народ перешел на вино: полежали, выпили, поспали», — рассказал Селюк.

По состоянию на 24-е марта, в Испании 35212 зараженных коронавирусом, 2316 больных умерли.