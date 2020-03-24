Дмитрий СЕЛЮК: «В Барселоне полки забиты едой, алкоголя становится меньше»

Футбольный агент рассказал, как проходит карантин в Каталонии

  • 24.03.2020 10:43
  • 327 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий СЕЛЮК: «В Барселоне полки забиты едой, алкоголя становится меньше»
© Twitter. Дмитрий Селюк

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал о жизни в Барселоне во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сейчас в Барселоне продлили режим ЧС до середины апреля. Работают только продуктовые магазины, людям можно дойти до ближайшего супермаркета. Но в основном все пользуются доставкой, это не запретили. Тут нет проблем с поставкой, все полки забиты едой. Одна знакомая пошла в магазин и сказала, что по 20 видов рыбы продают. Не знаю, откуда разговоры про дефицит товаров — и туалетная бумага, и все остальное есть. Только алкоголя становится меньше. Народ перешел на вино: полежали, выпили, поспали», — рассказал Селюк.

По состоянию на 24-е марта, в Испании 35212 зараженных коронавирусом, 2316 больных умерли.

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Источник — Sport24

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.03.2020 11:31
    0
    Кому что, а ему очень близка тема алкоголя...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.03.2020 11:31
    0
    Кому что, а ему очень близка тема алкоголя...
    Ссылка
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