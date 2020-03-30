Бывший тренер Карпат близок к тому, чтобы возглавить Динамо Загреб

Игор Йовичевич в ближайшее время, вероятно, пойдет на повышение

  • 30.03.2020 10:52
  • 1336 просмотров
  • 0 комментариев
Бывший тренер Карпат близок к тому, чтобы возглавить Динамо Загреб
© ФК Динамо Загреб. Игор Йовичевич

Бывший главный тренер «Карпат» Игор Йовичевич, который с лета 2017 года работает наставником дублирующего состава загребского «Динамо», в ближайшие дни, вероятно, будет назначен на должность коуча первой команды хорватского клуба.

Из-за ситуации с коронавирусом руководство загребского клуба несколько дней назад уволило весь тренерский штаб команды, оставив на должности только главного тренера Ненада Белицу, однако и тот вскоре, видимо, окажется безработным.

Боссы «Динамо» Загреб хотят оптимизировать расходы клуба в столь непростое время, а прежний тренерский штаб и большинство футболистов отказались идти на сокращение зарплат. В итоге часть тренеров уже была уволена, а с Белицей клуб надеется договориться о взаимном расторжении соглашения.

Кандидатура 46-летнего Йовичевича кажется оптимальной для руководства «Динамо» Загреб по причине того, что Игор прекрасно знаком с футболистами первой команды. Кроме того, он хорошо знает и потенциал подрастающего поколения в клубе, а потому сможет активно вводить игроков дубля в состав главной команды.

Напомним, в «Карпатах» Игор Йовичевич работал с лета 2014 года по конец 2015-го. Под его руководством «зелено-белые» провели 46 поединков. В середине февраля «Динамо» Загреб U-19 под руководством Йовичевича выбило киевских одноклубников из розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sportske novosti

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности