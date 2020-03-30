Бывший тренер Карпат близок к тому, чтобы возглавить Динамо Загреб

Бывший главный тренер «Карпат» Игор Йовичевич, который с лета 2017 года работает наставником дублирующего состава загребского «Динамо», в ближайшие дни, вероятно, будет назначен на должность коуча первой команды хорватского клуба.

Из-за ситуации с коронавирусом руководство загребского клуба несколько дней назад уволило весь тренерский штаб команды, оставив на должности только главного тренера Ненада Белицу, однако и тот вскоре, видимо, окажется безработным.

Боссы «Динамо» Загреб хотят оптимизировать расходы клуба в столь непростое время, а прежний тренерский штаб и большинство футболистов отказались идти на сокращение зарплат. В итоге часть тренеров уже была уволена, а с Белицей клуб надеется договориться о взаимном расторжении соглашения.

Кандидатура 46-летнего Йовичевича кажется оптимальной для руководства «Динамо» Загреб по причине того, что Игор прекрасно знаком с футболистами первой команды. Кроме того, он хорошо знает и потенциал подрастающего поколения в клубе, а потому сможет активно вводить игроков дубля в состав главной команды.

Напомним, в «Карпатах» Игор Йовичевич работал с лета 2014 года по конец 2015-го. Под его руководством «зелено-белые» провели 46 поединков. В середине февраля «Динамо» Загреб U-19 под руководством Йовичевича выбило киевских одноклубников из розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.