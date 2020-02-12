Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19 – 0:0 (пен 3:4). Видеообзор матча

Киевское «Динамо» U-19 проиграло в матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА против загребского «Динамо». Киевляне уступили хорватам в серии пенальти (0:0, пен. 3:4).
Видеообзор матча.
Видеообзор серии пенальти.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Футбол 1/2/3
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