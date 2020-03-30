Гегам КАДИМЯН: «Неман — главный фаворит сезона в Беларуси»

27-летний армянский полузащитник «Немана» Гегам Кадимян поделился мнением о чемпионате Беларуси. Во втором туре первенства гол Кадимяна помог «Неману» обыграть «Витебск» (2:0).

- В Беларуси сейчас играет много украинцев. С кем-то поддерживаешь связь?

- Лично ни с кем не знаком, но некоторых ребят знаю заочно. Всегда буду рад познакомиться с ними, пообщаться во время матчей. А пока сдружился с Володей Ковалем, который перешел в «Неман» одновременно со мной. Хороший и общительный парень.

- Кто главный фаворит сезона в Беларуси?

- «Неман». Почему нет? В футболе нет ничего невозможного, нужно много работать и выходить на поле с мыслями о победе. Уж точно никого не стоит бояться. Чемпионат Беларуси непредсказуемый и интересный.