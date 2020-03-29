Неман переиграл Витебск за счет голов Кадимяна и Кантарии

29 марта в Беларуси завершился 2-й тур национального чемпионата. В заключительном матче тура между командами «Неман» и «Витебск» победили хозяева поля со счетом 2:0.

Первый гол забил игрок сборной Армении Гегам Кадимян, у которого есть украинский паспорт после длительного выступления за клубы УПЛ. Второй мяч в ворорта гостей провел грузинский футболист Гиорги Кантария с пенальти.

Чемпионат Беларуси. 2-й тур.

«Неман» – «Витебск» – 2:0

Голы: Кадимян, 51, Кантария, 59 (пен.).