Неман переиграл Витебск за счет голов Кадимяна и Кантарии

В Беларуси завершился второй тур национального чемпионата

  • 29.03.2020 19:59
  • 243 просмотра
  • 1 комментарий
Неман переиграл Витебск за счет голов Кадимяна и Кантарии
© ФК Неман. Гегам Кадимян

29 марта в Беларуси завершился 2-й тур национального чемпионата.  В заключительном матче тура между командами «Неман» и «Витебск» победили хозяева поля со счетом 2:0.

Первый гол забил игрок сборной Армении Гегам Кадимян, у которого есть украинский паспорт после длительного выступления за клубы УПЛ. Второй мяч в ворорта гостей провел грузинский футболист Гиорги Кантария с пенальти. 

Чемпионат Беларуси. 2-й тур.

«Неман» – «Витебск» – 2:0

Голы: Кадимян, 51, Кантария, 59 (пен.).

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sanchos78
      sanchos78, 29.03.2020 20:18
    0
    Лашате ми Кантария!
    Ссылка
    sanchos78
      sanchos78, 29.03.2020 20:18
    0
    Лашате ми Кантария!
    Ссылка
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