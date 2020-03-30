Реал включается в борьбу за Дайота Упамекано

«Реал» включается в гонку за защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано.
В услугах 21-летнего француза заинтересованы европейские топ-клубы. Сам футболист намерен покинуть «Лейпциг».
Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается купить Упамекано, также игроком интересуется «Челси».
В этом сезоне Упамекано провел 26 матчей за «РБ Лейпциг».
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Источник — Sports Mole
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