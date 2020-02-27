Челси намерен купить защитника Лейпцига Упамекано

«Челси» нацелился на основного защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамекано.
Как сообщает английская пресса, лондонский клуб хочет купить футболиста летом.
В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.
Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается купить Упамекано.
В этом сезоне Упамекано провел 26 матчей за «РБ Лейпциг».
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Источник — Sky Sports
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