Барселона собирается купить Упамекано

«Барселона» нацелилась на защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамекано.
Каталонцы хотят приобрести 21-летнего игрока в январе.
«Барселона» видит в Упамекано потенциальную замену Самюэлю Юмтити, который по окончании сезона может сменить клуб.
В этом сезоне Упамекано сыграл 19 матчей за «РБ Лейпциг».
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Источник — Sport.es
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