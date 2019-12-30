Арсенал и Тоттенхэм намерены побороться за Упамекано

Центральный защитник «РБ Лейпциг» Дайот Упамекано вскоре может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.
Как сообщает Daily Express, 21-летний защитник заинтересовал «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Отмечается, что за молодого футболиста «РБ Лейпциг» хочет получить 60 миллионов евро. Оба клуба готовы заплатить эти деньги.
В этом сезоне Упамекано провел 19 матчей. Контракт француза истекает летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» собирается купить Боатенга.
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Источник — Daily Express
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