Металлист 1925 обыграл Черкащину в FIFA 19

Харьковский «Металлист 1925» сыграл в футбольный симулятор FIFA 19 против «Черкащины».
Поединок Первой лиги между этими командами был запланировал на 29-е марта, но из-за карантина, введенного с связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, командам удалось встретиться только онлайн.
«Металлист 1925» обыграл «Черкащину» со счетом 3:2.
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Источник — ФК Металлист 1925
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