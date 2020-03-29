Судья АПЛ стал волонтером на время пандемии коронавируса

Рефери Английской Премьер-лиги Энтони Тэйлор стал волонтером Национальной службы здравоохранения Англии во время пандемии коронавируса.

Как сообщает Sky Sports, Тэйлор стал одним из 250 тысяч жителей Англии, которые решили помочь медикам бороться со вспышкой вируса COVID-19.

Отметим, что по всему миру коронавирусом заразилось более 600 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что у восьми игроков «Вест Хэма» выявлены симптомы коронавируса.