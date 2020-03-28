Восьмь игроков лондонского «Вест Хэма» самоизолировались с симптомами Covid-19. Вице-председатель правления «молотобойцев» Каррен Брэйди отметила, что клубом приняты меры по борьбе с инфекцией.

Результаты анализов футболистов пока неизвестны. У всех проявляются легкие симптомы, поэтому они кажутся здоровыми. При этом имена игроков Брэйди не назвала.

Стоит отметить, что «Вест Хэм» 7 марта играл против «Арсенала». Позже выяснилось, что главный тренер «канониров» Микель Артета заразился коронавирусом.

Все сотрудники «Вест Хэма», контактировавшие с испанским специалистом, самоизолировались, как и наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес.

Напомним, что за «Вест Хэм» выступает вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.