Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Не смотрел чемпионат Беларуси. Нефиг было и начинать»

Экс-игрок сборной Украины высказался о футболе во время пандемии

  • 29.03.2020 10:48
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Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Не смотрел чемпионат Беларуси. Нефиг было и начинать»
© Sport.ua. Максим Калиниченко

Бывший игрок сборной Украины и «Днепра» Максим Калиниченко поделился своим отношением относительно проведения чемпионата Беларуси во время пандемии коронавируса, а также призвал всех соблюдать карантин.

«Не смотрел чемпионат Беларуси, не*** (нефиг) было и начинать...

Сегодня мир поделился на паникеров (тех, кто сидит дома) и на умных (кому все по*** (все равно), завтра он может поделиться на живых и на не очень... Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие - посидите дома», - написал Калиниченко.

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