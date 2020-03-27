УЕФА о чемпионате Беларуси: «У нас нет полномочий останавливать первенства»

Чемпионат Беларуси по футболу продолжается, несмотря на пандемию коронавируса, и ранее сообщалось, что УЕФА давит на федерацию футбола, чтобы сезон в стране был приостановлен.

Однако пресс-служба УЕФА это отрицает.

«Каждая национальная ассоциация является автономной и принимает решения относительно своих внутренних соревнований на основании рекомендаций и решений, принятых соответствующими национальными органами».

«УЕФА не имеет полномочий навязывать отстранение от национальных лиг», – заявили в пресс-службе организации.

Сами клубы постепенно начинают вводить ограничения на трибунах.