УЕФА о чемпионате Беларуси: «У нас нет полномочий останавливать первенства»

Чемпионат Беларуси по футболу продолжается, несмотря на пандемию коронавируса, и ранее сообщалось, что УЕФА давит на федерацию футбола, чтобы сезон в стране был приостановлен.
Однако пресс-служба УЕФА это отрицает.
«Каждая национальная ассоциация является автономной и принимает решения относительно своих внутренних соревнований на основании рекомендаций и решений, принятых соответствующими национальными органами».
«УЕФА не имеет полномочий навязывать отстранение от национальных лиг», – заявили в пресс-службе организации.
Сами клубы постепенно начинают вводить ограничения на трибунах.
Источник — Трибуна
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