В Беларуси вводят ограничения на стадионах: сидеть через одного и возраст

Чемпионат Беларуси по футболу продолжается по графику и с болельщиками, однако из-за пандемии коронавируса отдельные клубы начинают вводить ограничения.

Клуб «Слуцк» решил, что на трибунах болельщикам нужно сидеть в ряду через одного с пустым местом между зрителями. Кроме того, закрывается вся торговля внутри стадиона.

А клуб «Торпедо», кроме закрытия торговли на своем стадионе, просит болельщиков старше 65 лет воздержаться от похода на арену.

Ранее сообщалось, что УЕФА оказывает на Беларусь давление в плане приостановки чемпионата.