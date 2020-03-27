В Беларуси вводят ограничения на стадионах: сидеть через одного и возраст

Определенные ограничения все же появились

  • 27.03.2020 09:46
  • 1102 просмотра
  • 6 комментариев
В Беларуси вводят ограничения на стадионах: сидеть через одного и возраст
© pressball.by

Чемпионат Беларуси по футболу продолжается по графику и с болельщиками, однако из-за пандемии коронавируса отдельные клубы начинают вводить ограничения.

Клуб «Слуцк» решил, что на трибунах болельщикам нужно сидеть в ряду через одного с пустым местом между зрителями. Кроме того, закрывается вся торговля внутри стадиона.

А клуб «Торпедо», кроме закрытия торговли на своем стадионе, просит болельщиков старше 65 лет воздержаться от похода на арену.

Ранее сообщалось, что УЕФА оказывает на Беларусь давление в плане приостановки чемпионата.

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Источник — Прессбол

(6 голосов)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 27.03.2020 11:19
    0
    zac1310, 27.03.2020 11:19
    Уважаемые, я не пойму, Вас жаба давит, или как? Что за тональность - наконец-то, дошло? Если у них всёнормально, пусть играют. Будет ухудшаться ситуация - просто резкий скачёк численности населения - пусть закрывают. И нефик злорадствовать, если у нас всё хреново, пусть и всем будет плохо.
    Нет, лучше пусть у них всё будет хорошо, пусть их оминет сильная эпидемия! И у нас пусть всё побыстрей налаживается!
    резкий скачок численности заболевших имелся ввиду
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 27.03.2020 11:19
    0
    Уважаемые, я не пойму, Вас жаба давит, или как? Что за тональность - наконец-то, дошло? Если у них всёнормально, пусть играют. Будет ухудшаться ситуация - просто резкий скачёк численности населения - пусть закрывают. И нефик злорадствовать, если у нас всё хреново, пусть и всем будет плохо.
    Нет, лучше пусть у них всё будет хорошо, пусть их оминет сильная эпидемия! И у нас пусть всё побыстрей налаживается!
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 27.03.2020 11:17
    0
    Водку в себе можно?
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 27.03.2020 11:11
    -2
    Не думайте сусіди, що - "надєйся і жді,вся жізнь впєрєді".!!!???
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 27.03.2020 10:12
    0
    Это только первые шаги, дальше будет.
    Ссылка
    frifrikhk
      frifrikhk, 27.03.2020 09:48
    0
    О нарешті до бульбашів дійшло
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 27.03.2020 11:19
    0
    zac1310, 27.03.2020 11:19
    Уважаемые, я не пойму, Вас жаба давит, или как? Что за тональность - наконец-то, дошло? Если у них всёнормально, пусть играют. Будет ухудшаться ситуация - просто резкий скачёк численности населения - пусть закрывают. И нефик злорадствовать, если у нас всё хреново, пусть и всем будет плохо.
    Нет, лучше пусть у них всё будет хорошо, пусть их оминет сильная эпидемия! И у нас пусть всё побыстрей налаживается!
    резкий скачок численности заболевших имелся ввиду
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 27.03.2020 11:19
    0
    Уважаемые, я не пойму, Вас жаба давит, или как? Что за тональность - наконец-то, дошло? Если у них всёнормально, пусть играют. Будет ухудшаться ситуация - просто резкий скачёк численности населения - пусть закрывают. И нефик злорадствовать, если у нас всё хреново, пусть и всем будет плохо.
    Нет, лучше пусть у них всё будет хорошо, пусть их оминет сильная эпидемия! И у нас пусть всё побыстрей налаживается!
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 27.03.2020 11:17
    0
    Водку в себе можно?
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 27.03.2020 10:12
    0
    Это только первые шаги, дальше будет.
    Ссылка
    frifrikhk
      frifrikhk, 27.03.2020 09:48
    0
    О нарешті до бульбашів дійшло
    Ссылка
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