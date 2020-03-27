В Беларуси вводят ограничения на стадионах: сидеть через одного и возраст

Чемпионат Беларуси по футболу продолжается по графику и с болельщиками, однако из-за пандемии коронавируса отдельные клубы начинают вводить ограничения.
Клуб «Слуцк» решил, что на трибунах болельщикам нужно сидеть в ряду через одного с пустым местом между зрителями. Кроме того, закрывается вся торговля внутри стадиона.
А клуб «Торпедо», кроме закрытия торговли на своем стадионе, просит болельщиков старше 65 лет воздержаться от похода на арену.
Ранее сообщалось, что УЕФА оказывает на Беларусь давление в плане приостановки чемпионата.
Источник — Прессбол
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Нет, лучше пусть у них всё будет хорошо, пусть их оминет сильная эпидемия! И у нас пусть всё побыстрей налаживается!
Нет, лучше пусть у них всё будет хорошо, пусть их оминет сильная эпидемия! И у нас пусть всё побыстрей налаживается!
Нет, лучше пусть у них всё будет хорошо, пусть их оминет сильная эпидемия! И у нас пусть всё побыстрей налаживается!
Нет, лучше пусть у них всё будет хорошо, пусть их оминет сильная эпидемия! И у нас пусть всё побыстрей налаживается!
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