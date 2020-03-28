Стало известно, матчи каких белорусских команд покажет FootballHub

Украинский ютуб-канал FootballHub, который до остановки чемпионата Украины показывал матчи УПЛ, будет показывать матчи чемпионата Беларуси.
Конечно, не все, но с участием топ-4 команд по итогам прошлого сезона.
Таким образом, украинские болельщики смогут следить за игрой таких команд, как «Динамо Брест», БАТЭ, «Шахтер Солигорск» и «Динамо Минск».
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Источник — Sport.ua
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