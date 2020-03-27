И FootballHub туда же. Ютуб-канал покажет матчи чемпионата Беларуси

Чемпионат Беларуси по футболу становится буквально спасением для тех, кому нужен спорт во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Украинский ютуб-канал FootballHub, который до остановки чемпионата Украины показывал матчи УПЛ, решил следовать тренду и покажет ряд игр чемпионата Беларуси.
В Украине матчи этого первенства можно смотреть на телеканале Спорт 1.
БОМБА💥— FootballHub (@FootballHub_Ua) March 27, 2020
Ми покажемо вам єдиний чемпіонат, що залишився!
Всі НАЙЦІКАВІШЕ. Мілевський і Вернидуб. Динамо Брест і БАТЕ🔝
Вже в цю суботу дивіться в прямому ефірі на youtube @FootballHub_Ua Чемпіонат Білорусі🔜 pic.twitter.com/3oSuA9dHnS
Источник — Sport.ua
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