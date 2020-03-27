И FootballHub туда же. Ютуб-канал покажет матчи чемпионата Беларуси

Чемпионат Беларуси по футболу становится буквально спасением для тех, кому нужен спорт во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Украинский ютуб-канал FootballHub, который до остановки чемпионата Украины показывал матчи УПЛ, решил следовать тренду и покажет ряд игр чемпионата Беларуси.

В Украине матчи этого первенства можно смотреть на телеканале Спорт 1.