И FootballHub туда же. Ютуб-канал покажет матчи чемпионата Беларуси

Украинский ютуб-канал приобщился к чемпионату Беларуси

  • 27.03.2020 13:12
  • 469 просмотров
  • 1 комментарий
И FootballHub туда же. Ютуб-канал покажет матчи чемпионата Беларуси
© dynamo-brest.by

Чемпионат Беларуси по футболу становится буквально спасением для тех, кому нужен спорт во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Украинский ютуб-канал FootballHub, который до остановки чемпионата Украины показывал матчи УПЛ, решил следовать тренду и покажет ряд игр чемпионата Беларуси.

В Украине матчи этого первенства можно смотреть на телеканале Спорт 1.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.03.2020 13:56
    +2
    Норм, для разнообразия можно посмотреть!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.03.2020 13:56
    +2
    Норм, для разнообразия можно посмотреть!
    Ссылка
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