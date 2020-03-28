БАТЭ снова проиграл. На этот раз Славии Мозырь

Команда из Борисова не сумела набрать очки и во втором туре

  • 28.03.2020 16:05
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БАТЭ снова проиграл. На этот раз Славии Мозырь
© ФК БАТЭ

В матче второго тура чемпионата Беларуси БАТЭ потерпел поражение в выездном матче против «Славии Мозырь».
 
На гол Виллумссона хозяева ответили дублем Мельникова.
 
Отметим, что после двух туров БАТЭ не имеет зачетных пунктов, «Славия Мозырь» набрала первые очки.
 
«Славия Мозырь» – БАТЭ – 2:1
Голы: 0:1 – 10 Виллумссон, 1:1 – 32 Мельников, 2:1 – 48 Мельников.
 
«Славия Мозырь» – Барановский, Раевский, Недашковский, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлей (Костров, 84), Котляров, Нарх (Ковалевский, 90), Жук, Мельников (Сенько, 82).
БАТЭ – Чичкан, Филипенко, Филипович, Настич (Бессмертный, 86), Копитович, Нехайчик, Стасевич (Милич, 68), Бага, Драгун (Скавыш, 68), Виллумссон, Сарока.
Предупреждения: Чухлей (37), Раевский (51), Бага (60), Жук (65), Нехайчик (66), Мельников (67), Филипович (78).

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Источник — Sport.ua

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