Чемпионат Беларуси. БАТЭ сенсационно уступил Энергетик-БГУ

Вице-чемпион с поражения начал новый сезон

  • 19.03.2020 18:25
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Чемпионат Беларуси. БАТЭ сенсационно уступил Энергетик-БГУ
© pressball.by

Стартовал первый тур чемпионата Беларуси, который остался единственным в Европе, который не остановил соревнования из-за пандемии коронавируса. В первом матче сезона «Энергетик-БГУ» неожиданно переиграл вице-чемпиона – «БАТЭ» - 3:1.

В составе хозяев дубль сделал узбекистанский хавбек Джасурбек Яхшибоев. Еще один гол на счету черногорца Марко Бакича. У БАТЭ отличился Максим Скавыш.

Вечером «Шахтер» из Солигорска, который возглавляет Юрий Вернидуб сыграет с «Динамо-Белаз».

Чемпионат Беларуси. 1-й тур

«Энергетик-БГУ» — БАТЭ — 3:1 
Голы: Яхшибоев, 26 (1:0). Яхшибоев, 34 (2:0). Скавыш, 66 (2:1). Бакич, 88 (3:1).

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Источник — Sport.ua

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