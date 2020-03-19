Чемпионат Беларуси. БАТЭ сенсационно уступил Энергетик-БГУ

Стартовал первый тур чемпионата Беларуси, который остался единственным в Европе, который не остановил соревнования из-за пандемии коронавируса. В первом матче сезона «Энергетик-БГУ» неожиданно переиграл вице-чемпиона – «БАТЭ» - 3:1.

В составе хозяев дубль сделал узбекистанский хавбек Джасурбек Яхшибоев. Еще один гол на счету черногорца Марко Бакича. У БАТЭ отличился Максим Скавыш.

Вечером «Шахтер» из Солигорска, который возглавляет Юрий Вернидуб сыграет с «Динамо-Белаз».

Чемпионат Беларуси. 1-й тур

«Энергетик-БГУ» — БАТЭ — 3:1

Голы: Яхшибоев, 26 (1:0). Яхшибоев, 34 (2:0). Скавыш, 66 (2:1). Бакич, 88 (3:1).