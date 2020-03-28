ГРИММ: «Два олигарха оказывают на весь футбол в Украине огромное влияние»

Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм, который вскоре покинет свой пост, рассказал об особенностях украинского футбола.

«В украинском футболе есть много разных авантюрных историй, которые не облегчают работу президента лиги. Я говорю о владельцах клубов в Украине. Это невообразимые истории для нас, швейцарцев.

Владелец полтавской «Ворсклы» находится в розыске по украинской линии Интерпола. Его обвиняют в незаконном присвоении 2,5 миллиардов гривен. Он был руководителем главного спонсора клуба. Впоследствии в клубе был назначен управляющий директор, но этот человек остался владельцем клуба. Но, по крайней мере, в этой ситуации хотя бы все об этом знают.

У «Десны» есть неофициальный владелец, который нигде не фигурирует в клубных документах. Его зовут «алкогольным королем Украины», и он имел хорошие контакты с бывшим президентом страны Януковичем. Все знают, что клуб принадлежит именно ему. Во «Львове» есть владелец, но на сайте клуба даже нет его фотографии. В Мариуполе клуб принадлежит иностранцу, которого никогда не видели в Украине. В «Карпатах» собственник два года назад сбил насмерть женщину, а затем покинул страну и теперь пребывает в розыске, а ведь ему принадлежит 50% клуба. И да, еще нужно говорить, что два олигарха оказывают на весь футбол в Украине огромное влияние», - сказал Гримм.

Напомним, ранее УПЛ перенесла выборы президента, они могут состояться в конце апреля.