Томас ГРИММ: «В украинском футболе есть много разных авантюрных историй»

Президент УПЛ подвел итоги своей работе в должности, которую он вскоре покинет

  • 28.03.2020 11:11
  • 424 просмотра
  • 6 комментариев
Томас ГРИММ: «В украинском футболе есть много разных авантюрных историй»
© blick.ch. Томас Гримм

Швейцарский функционер Томас Гримм, который последние два года отработал в должности президента украинской Премьер-лиги, в общении с западными журналистами подвел итоги своему периоду работы в украинском футболе.

- Томас, вы уже два года являетесь президентом украинской Премьер-лиги. Первый вопрос: как вы справляетесь с коронавирусом?

- Правительство изначально было не против проведения матчей без зрителей в течении трех недель. Поэтому 14 и 15 марта все еще можно было играть. Однако 17 марта правительство решило запретить массовые скопления людей, в которых находится более 10 человек. Как следствие, лига больше не могла продолжать играть. Когда я последний раз был в Киеве, а это случилось в конце февраля, то ситуация была совершенно нормальной. Теперь общественная жизнь в Украине также ограничена. Метро закрыто, а наши сотрудники работают из дома. Кроме того, я как иностранец, в настоящий момент не могу въехать в Украину.

- Вы планируете вернуться в начале апреля. Почему?

- Я больше не буду баллотироваться на переизбрание. Через два года я пришел к выводу, что украинскую Премьер-лигу нельзя вывести на уровень чемпионата Швейцарии при данных обстоятельствах. Я нахожусь в Киеве каждые две недели в течение трех дней, регулярно посещаю футбольные матчи в выходные, но этого было недостаточно. И да, в украинском футболе есть много разных авантюрных историй, которые не облегчают работу президента лиги.

- Вы говорите о попытках подкупа?

- Нет, это никогда не было проблемой. Я говорю больше о владельцах клубов в Украине. Это невообразимые истории для нас, швейцарцев.

- Расскажите.

- Например, владелец полтавской «Ворсклы» находится в розыске по украинской линии Интерпола. Его обвиняют в незаконном присвоении 2,5 миллиардов гривен. Он был руководителем главного спонсора клуба. Впоследствии в клубе был назначен управляющий директор, но этот человек остался владельцем клуба. Но, по крайней мере, в этой ситуации хотя бы все об этом знают.

- Что вы имеете в виду?

- У «Десны» есть неофициальный владелец, который нигде не фигурирует в клубных документах. Его зовут «алкогольным королем Украины», и он имел хорошие контакты с бывшим президентом страны Януковичем. Все знают, что клуб принадлежит именно ему. Во «Львове» есть владелец, но на сайте клуба даже нет его фотографии. В Мариуполе клуб принадлежит иностранцу, которого никогда не видели в Украине. В «Карпатах» собственник два года назад сбил насмерть женщину, а затем покинул страну и теперь пребывает в розыске, а ведь ему принадлежит 50% клуба. И да, еще нужно говорить, что два олигарха оказывают на весь футбол в Украине огромное влияние.

- В смысле?

- Говорят, вторым владельцем «Карпат» является олигарх Игорь Коломойский, которому также принадлежит «Днепр-1». Говорят, состояние Коломойского составляет до 6 миллиардов долларов, но тут зависит от того, какому источнику верить. И он помог Владимиру Зеленскому победить на выборах президента Украины.

- Как именно?

- Зеленский был комиком, а «Слуга народа» - это было названием его сатирического сериала. Это действительно сделало его очень популярным. Он также выиграл в украинской версии «Танцев со звездами». Обе программы транслировались на «1+1» – одном из крупнейших телевизионных бесплатных каналов Украины. Он принадлежит Коломойскому, который так или иначе конкурирует с другим олигархом Ринатом Ахметовым.

- Ему принадлежит «Шахтер».

- Верно. А Ахметов, в свою очередь, владеет платными телеканалами «Футбол», и другими каналами. Теперь вы должны представить ситуацию: мы подписываем футбольный контракт с каналами «Футбол», который был утвержден руководством украинского футбола, но затем приходят пять клубов и говорят, что не будут выполнять это соглашение. Потому что Коломойский и его бесплатные телеканалы оказали свое влияние на эти клубы. Трудно реализовывать свои идеи в такой ситуации.

- Насколько чисты деньги в украинских клубах?

- Я не могу ответить на этот вопрос. Ассоциация осуществляет лицензирование – лига не имеет представления о конечных документах.

- Вы выучили украинский язык за два года?

- Я нанимал частного репетитора, но так и не освоил необходимый уровень.

- Что вы хотите делать сейчас?

- Сейчас я смотрю в разные направления. Конечно, я бы хотел снова работать в клубе, лиге или ассоциации. Возможно также, что я продолжу работать в Украине в качестве консультанта. Переговоры продолжаются.

- Что вам удалось сделать?

- Я надеюсь, что смог хотя бы показать им, что без согласия по ключевым вопросам, таким как маркетинг телевизионных прав, и без определенной сплоченности, никакого прогресса не будет. Вы должны понимать, что это не один клуб, а объединение – лига. Я хотел продемонстрировать, что на первом месте должна быть централизованная продажа телевизионных прав. Каждый клуб в интересах лиги должен подчинять свои интересы общим. Можно сказать, что понимание этого в Украине еще не пришло. Надеюсь, что это понимание придет рано или поздно. Это я понял за два года. Когда я несколько раз спрашивал своих помощников, почему мои идеи не работают, то они отвечали мне: «Добро пожаловать в Украину». Страна обладает огромным потенциалом в области футбола, но его нужно научиться реализовывать.

Напомним, накануне стало известно, что выборы президента УПЛ перенесены с 7 на 27 апреля.

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Источник — Blick

(3 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.03.2020 11:50
    0
    Евреи консолидируются только во время общей беды. Если же у них всё нормально, то в борьбе за деньги они будут гадить друг другу пока кто-то кого-то не сожрёт. А посему, никогда не будет порядка ни в футболе, ни в государстве.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 28.03.2020 11:44
    0
    Trasher311987, 28.03.2020 11:39
    Вот и весь ответ.
    Никогда пула не будет.
    У нас зависимая страна.
    Надеюсь короновирус поможет понять и переосмыслить вещи.
    Потому что дальше мрак. И ходьба на месте
    да, по сути, эта должность ничего не решает в нашем футболе. Гримм - зависимая фигура от прихотей людей, которые у нас, как принято считать, содержат и поддерживают футбол
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 28.03.2020 11:43
    0
    о том, что его назначение и "деятельность " на должности президента УПЛ такая же авантюра, скромно умолчал
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2020 11:39
    0
    Вот и весь ответ.
    Никогда пула не будет.
    У нас зависимая страна.
    Надеюсь короновирус поможет понять и переосмыслить вещи.
    Потому что дальше мрак. И ходьба на месте
    Ссылка
    Сергій Похила
      Сергій Похила, 28.03.2020 11:19
    -2
    На мою думку, він просто заробляв бабло, навіть не намагаючись щось суттєво змінити. Жив в Швейцарії, час від часу навідуючись в Україну, щоб зробити видимість роботи.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 28.03.2020 11:15
    0
    Весь украинский футбол-это одна сплошная авантюра,
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.03.2020 11:50
    0
    Евреи консолидируются только во время общей беды. Если же у них всё нормально, то в борьбе за деньги они будут гадить друг другу пока кто-то кого-то не сожрёт. А посему, никогда не будет порядка ни в футболе, ни в государстве.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 28.03.2020 11:44
    0
    Trasher311987, 28.03.2020 11:39
    Вот и весь ответ.
    Никогда пула не будет.
    У нас зависимая страна.
    Надеюсь короновирус поможет понять и переосмыслить вещи.
    Потому что дальше мрак. И ходьба на месте
    да, по сути, эта должность ничего не решает в нашем футболе. Гримм - зависимая фигура от прихотей людей, которые у нас, как принято считать, содержат и поддерживают футбол
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 28.03.2020 11:43
    0
    о том, что его назначение и "деятельность " на должности президента УПЛ такая же авантюра, скромно умолчал
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.03.2020 11:39
    0
    Вот и весь ответ.
    Никогда пула не будет.
    У нас зависимая страна.
    Надеюсь короновирус поможет понять и переосмыслить вещи.
    Потому что дальше мрак. И ходьба на месте
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 28.03.2020 11:15
    0
    Весь украинский футбол-это одна сплошная авантюра,
    Ссылка
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