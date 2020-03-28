В воскресенье, 29-го марта, состоится поединок второго тура чемпионата Беларуси, в котором «Неман» будет принимать «Витебск». Матч пройдет в Гродно на стадионе «Неман», начало – в 17:00 по киевскому времени.
Неман – Витебск. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси.
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Источник — Sport.ua
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